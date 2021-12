'Fare chiarezza su pulizie e sanificazione negli ospedali'

"Il contratto dei servizi di sanificazione e pulizia degli ospedali del Fvg (in proroga fino al 31/12 di quest’anno) è in scadenza, ma la Regione, nonostante la situazione sia particolarmente delicata e aggravata dalla pandemia, non risulta abbia ancora dato disposizioni ad Arcs su cosa fare: se avvalersi della gara Consip, vinta dal colosso delle pulizie Markas di Bolzano per un importo su base quinquennale di 109 milioni di euro, oppure scegliere la strada già intrapresa dal Veneto e dalle Province di Trento e di Bolzano, che hanno preferito avvalersi delle loro stazioni appaltanti. Il Fvg, con i vari contratti negli ospedali e aziende sanitarie in proroga, pare invece sia fermo in attesa di non si sa cosa". Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Fvg, Diego Moretti primo firmatario di un'interrogazione che chiede alla Giunta regionale quale siano gli indirizzi della stessa sulla gara d'appalto per i servizi di sanificazione e accessori per il Servizio Sanitario regionale.

"Dopo un lunghissimo iter, iniziato nel 2014 e concluso nel 2020, vi è la necessità di aggiornare il bando, in un momento in cui, proprio a causa del Covid, le aziende titolari degli attuali contratti di pulizia e sanificazione hanno dovuto implementare in maniera importante i servizi di pulizia e disinfezione ambientale negli ospedali e nelle strutture del Servizio sanitario regionale. La preoccupazione è che il procrastinare una decisione necessaria abbia conseguenza su servizi importanti come quelli di sanificazione e pulizia all’interno del Ssr".