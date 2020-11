'Fare chiarezza sulla variante ferroviaria di Latisana'

“Vogliamo sapere se il Ministro De Micheli è a conoscenza del progetto di Rfi e se sarà portato avanti anche in assenza del necessario dibattito pubblico, andando oltre ai pareri contrari di cittadini e Giunta", dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto.

"Si tratta di una modifica infrastrutturale sulla rete ferroviaria Venezia-Trieste, che prevede tra l’altro una deviazione in ingresso a Latisana, che determina un importante impatto sull’ambiente e sull’assetto dei territori coinvolti. Non comprendiamo questa riservatezza di informazioni per la quale, a oggi, non si comprende se sarà avviato il nuovo progetto, come paventato da Rfi, che ringraziamo per il confronto. In caso affermativo, riteniamo che sia obbligatorio un preliminare passaggio che comporti una consultazione pubblica con le comunità. In mancanza, non può essere approvata unilateralmente questa variante” conclude Rizzetto, che annuncia la presentazione di un question time in commissione trasporti alla Camera, che sarà sottoscritto dai deputati di Forza Italia, Sandra Savino e Roberto Novelli, e della Lega, Massimiliano Panizzut, Vania Gava, Aurelia Bubisutti e Daniele Moschioni, dopo aver ascoltato i rappresentati di FdI Latisana consigliere Francesco Ambrosio e Lanfranco Sette, nonché i rappresentanti comunali dei partiti della coalizione di centro destra latisanese.