'Fare il punto sulla raccolta dei rifiuti'

"Già nel mese di agosto avevamo segnalato i problemi relativi alle condizioni di lavoro nel settore della raccolta dei rifiuti, chiedendo nel contempo la convocazione della Commissione consiliare competente, che ora sollecitiamo nuovamente". Lo afferma in una nota il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Cristian Sergo, commentando la notizia relativa "allo sciopero dello straordinario proclamato dalla Federazione italiana autonoma Enti locali (Fiadel) per i giorni dal 10 al 18 febbraio in tutte le aziende pubbliche e private che si occupano della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani".

"I temi sollevati dal sindacato - continua l'esponente pentastellato - sono quelli che abbiamo sottolineato più volte in questi anni: esternalizzazioni dei servizi, condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie, rischio per i lavoratori di contrarre malattie professionali (derivanti in particolare dal servizio porta a porta, così come concepito), ma si parla anche del mancato rispetto dei contratti di settore".

"Riteniamo assolutamente fondamentale - prosegue Sergo - trovare una soluzione a questa situazione, per scongiurare uno sciopero e dare le giuste rassicurazioni agli operatori del settore che in questi mesi hanno garantito un pubblico servizio fondamentale, nonostante le problematiche connesse all'emergenza epidemiologica in corso".

"Per questo motivo - conclude il capogruppo del M5S - chiediamo nuovamente la convocazione urgente della IV Commissione per un'audizione sulla gestione dei rifiuti nella nostra regione con l'assessore Fabio Scoccimarro, i rappresentanti dell'Autorità unica per i Servizi idrici e Rifiuti, le società pubbliche e private di gestione del servizio, i sindacati e le associazioni dei consumatori".