'Fase due, riaprire non basta, serve ripartire'

"Il 30 per cento dei bar e ristoranti potrebbe non riaprire, e chi lo farà subirà nel 2020 un calo di oltre il 33 per cento; ancor perggio per le strutture ricettive, che sconteranno un crollo prossimo al 50 per cento", afferma in una nota il senatore di Forza Italia Franco Dal Mas. "Stime, quelle di Unimpresa e Confcommercio diffuse oggi, che potrebbero essere ottimistiche e che già ora fanno tremare i polsi. Più che di riapertura occorre parlare di ripartenza, cioè mettere in condizione chi potrà tirare su la saracinesca di resistere e riprendere progressivamente l’attività".

"Se vogliamo scongiurare il rischio di una serrata diffusa e permanente serve liquidità immediata, serve eliminare la complicatezza dei meccanismi per ottenerla, serve adottare da subito misure in grado di aiutare il commercio e l’impresa. Anziché polemizzare sul cosa e sul quando il governo rifletta sul come, avendo l’umiltà di raccogliere i suggerimenti di Forza Italia: dall’introduzione della cedolare secca per tutte le locazioni non abitative per incentivare la rinegoziazione dei canoni, al credito di imposta esteso anche a uffici e capannoni, dallo slittamento degli adempimenti tributari alla moratoria fiscale. Argomenti convincenti messi sul tavolo con grande lucidità da Silvio Berlusconi e da Forza Italia. Il governo li ascolti", conclude Dal Mas.