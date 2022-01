'Fedriga chieda l'obbligo vaccinale'

"Fedriga dimentichi l’obbedienza di partito e si schieri subito per l'obbligo vaccinale. Per superare questa nuova fase aggressiva del Covid serve ascoltare ricercatori ed esperti sanitari, senza farci condizionare da calcoli politici e convenienze. A fronte di un contagio che colpisce cittadini e sempre più personale sanitario occorrono misure coraggiose per contenere il più possibile le conseguenze sociali ed economiche della pandemia ed evitare nuovi insostenibili lockdown". Lo chiede il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, raccogliendo le indicazioni di Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico.

"I vaccini sono un argine potente per limitare l'occupazione delle terapie intensive ma - precisa il segretario dem - a causa di tentennamenti politici siamo ancora terzultimi in Italia sulla terza dose e la pressione sulle strutture sanitarie sta letteralmente privando i cittadini del Fvg di servizi essenziali e lasciando senza assistenza e senza tracciamenti intere famiglie".