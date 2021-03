'Fedriga collabori con il Governo senza polemiche'

"Fedriga si smarchi subito dalle contestazioni degli altri presidenti di Regione e faccia assumere al Friuli Venezia Giulia una posizione responsabile e collaborativa per fermare con la maggiore efficacia possibile l'avanzare dei contagi". Questa la prima richiesta di Tiziano Centis, capogruppo dei Cittadini in Consiglio regionale, che al governatore, in occasione della riunione telematica convocata per discutere delle misure straordinarie da adottare per contenere il diffondersi del Coronavorus, ha raccomandato di "evitare le polemiche con il Governo".

"Non è questo il momento - spiega Centis in una nota - di contestare i parametri secondo i quali è necessario procedere a chiusure dolorose ma necessarie a non ripiombare in una crisi peggiore, siano essi i parametri attraverso i quali vengono decisi i colori delle regioni o il numero di positivi in base alla popolazione. Dobbiamo avere il coraggio di andare fino in fondo e attenerci alle indicazioni del Governo, pertanto non ci opporremo alla chiusura della didattica in presenza se dovessimo superare la soglia di contagi prevista".

"E' fondamentale, però - chiosa il presidente dei civici - che ci siano altrettante misure di aiuto nei confronti di famiglie e lavoratori penalizzati. Nessun veto alla differenziazione tra province, se può essere utile a combattere con maggiore efficacia il virus".

"Non c'è stata alcuna forma di polemica e l'atteggiamento del Governatore Fedriga è stato di massima collaborazione verso il Governo Draghi, dimostrando come sempre una posizione responsabile in una situazione tanto delicata, a favore dei cittadini del Friuli Venezia Giulia", replica il capogruppo regionale della Lega, Mauro Bordin, che ha partecipato alla riunione convocata dal Governatore Fedriga per illustrare la situazione e discutere delle misure straordinarie da adottare per contenere il diffondersi del Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, anche alla luce del nuovo Dpcm nazionale.

Bordin si dice "sorpreso nel leggere le parole del collega dei Cittadini, Tiziano Centis, tanto che mi chiedo se l'incontro citato sia lo stesso a cui ho partecipato anch'io".

"Non trovo alcuna coerenza fra quanto riferito da Centis e quanto è stato invece discusso nel corso dell'incontro. È importante - continua l'esponente della Lega - che il Governatore del Friuli Venezia Giulia abbia scelto, prima di adottare una comunque onerosa decisione, una forma importante di confronto con i capigruppo in Consiglio regionale, le prefetture, l'Anci, le categorie economiche, i sindacati e l'Ufficio scolastico regionale".

"Il Governatore Fedriga ha espresso le sue opinioni sullo stato dell'arte della pandemia in regione - conclude Bordin - e ha cercato di condividere un percorso con uno spirito di massima collaborazione, in modo tale da arrivare ad una soluzione più ampiamente condivisa fra le varie parti".