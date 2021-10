'Fedriga conosce difficoltà dei lavoratori iVision?'

"Nelle continue passerelle di propaganda, Fedriga e i suoi assessori dovrebbero almeno informarsi e tenere in considerazione lavoratori e famiglie in difficoltà. La situazione dell'azienda iVision, che Fedriga e Rosolen decantano come esempio virtuoso, a oggi risulta essere tutt'altro che consolidata, con ben 110 dipendenti in cassa integrazione". Lo afferma il consigliere regionale Cristiano Shaurli (Pd) che attraverso un'interrogazione alla Giunta regionale porta in Consiglio regionale la situazione del gruppo iVision di Martignacco, per fare chiarezza sulle condizioni dei dipendenti.

"Riconoscere il coraggio intrapreso sul territorio di un imprenditore va bene, ma suonano davvero stonate, almeno per ora, le affermazioni dell'assessore al Lavoro, che parla della re-industrializzazione dell’ex Safilo come una best practice pubblico-privato e di gratificazione nel vedere che l’accompagnamento e il supporto di Regione Fvg abbiano contribuito al risultato dal punto di vista occupazionale e di prospettiva industriale”.

"Viene da pensare che Fedriga e Rosolen non avessero la minima idea di quale sia oggi la situazione dello stabilimento produttivo di Martignacco, dove solo 50 dipendenti risultano in regolare produzione, nonostante il sostegno erogato a suo tempo per la riassunzione del personale" rincara Shaurli. "Speriamo e confidiamo che non sia questo il caso ma visto che non mancano precedenti non proprio edificanti, con ingenti risorse pubbliche seguite da delocalizzazioni e drastiche riduzioni di personale, vogliano subito chiarire quali e quanti sono stati i contributi regionali finora concessi al gruppo iVision per lo stabilimento di Martignacco e sapere, inoltre, se sono state rilasciate tutte le conseguenti autorizzazioni ambientali di competenza regionale per lo svolgimento delle attività e se risultano ottemperate le normative sulla sicurezza sul lavoro".