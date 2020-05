'Fedriga copi le buone pratiche dell'Emilia o del Veneto'

"Fedriga può copiare le buone pratiche dell'Emilia Romagna o anche del Veneto, dove sono state già state sottoscritte linee guida regionali dettagliate e concordate con le categorie per le riaperture, per mettersi avanti rispetto alle linee guida Inail. Inutile aspettare e continuare a lamentarsi, meglio lavorare e arrivare preparati. Conviene avere proposte serie ed un protocollo di regole ragionevoli e condivise, redatto da Regione, associazioni di categoria, sindacati e Comuni del territorio, per la riapertura, di negozi, centri commerciali, mercati e fiere". Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, commentando la dichiarazione del presidente della Regione Massimiliano Fedriga, il quale ha detto che le linee guida Inail sono "per gran parte sono inapplicabili".

"Quando ci si confronta - aggiunge Shaurli - più del lamento bisogna avere proposte costruttive e condivise da proporre. E in quel caso si può chiedere che nel Dpcm ci sia la delega alle Regioni di applicare linee guida alternative a quelle dell'Inail. Ovviamente - puntualizza - assumendosi la piena responsabilità e sempre tutelando la salute dei cittadini”.