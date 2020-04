'Fedriga costringe i sindaci a elemosinare'

"A parole Fedriga e il centrodestra promettono autonomia e libertà ai sindaci. Nei fatti li costringono a correre a Trieste con il cappello in mano per elemosinare i soldi necessari per la semplice manutenzione delle strade. A questo serve il ddl 83, una legge inutile che aggiunge altra burocrazia, alla faccia della sbandierata semplificazione messa in legge dalla Lega. Un provvedimento per investimenti strategici sarebbe comprensibile, ma fatta così è una cosa ridicola". Lo afferma il consigliere regionale del Pd, Enzo Marsilio commentando il disegno di legge 83 "Contributi per interventi per la manutenzione delle reti stradali comunali" che il Consiglio regionale dovrà votare nella seduta telematica del prossimo 29 aprile.

"Il ddl 83 sulle manutenzioni delle strade comunali rappresenta l'esatto contrario di ciò che si dovrebbe fare e di quanto promesso ai sindaci dal centrodestra - sottolinea in una nota il consigliere dem -. Esiste già un fondo destinato alle spese per le manutenzioni del patrimonio comunale che d'ufficio, sulla base di parametri definiti, trasferisce delle somme dedicate ai Comuni, proprio per gli interventi manutentivi. Se si vuole, si rivedano quei parametri e si implementi quel fondo. Ma evidentemente a Fedriga serviva qualcosa in più per costringere i sindaci a sfilare a corte. E così ci troveremo una nuova legge, peraltro con pochissimi fondi, che si traduce in aumento della burocrazia, aumento di spese tecniche e ulteriore tempo speso dagli uffici comunali e da quelli regionali per una cosa che esiste già".

E ancora, aggiunge Marsilio, "visto che non manca occasione in cui la Giunta citi il modello Friuli del post terremoto, dovrebbe ricordarsi che quel modello fu proprio incentrato sul trasferimento delle deleghe, delle competenze e dell'autonomia ai sindaci".