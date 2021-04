'Fedriga non zittisca le istanze dell'opposizione'

"Il presidente Massimiliano Fedriga non scambi quella che lui definisce responsabilità con il silenzio, perché essere responsabili non significa tacere di fronte alle cose che non vanno. Non pensi inoltre di silenziare l'Opposizione, che in tutto quest'anno di Covid non ha mai fatto sciacallaggio; né, tantomeno, i medici in prima linea che, come nel caso più recente degli anestesisti, stanno solo esprimendo la forte preoccupazione per un sistema allo stremo". Lo rimarca in una nota il capogruppo del Pd nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Diego Moretti, commentando le parole del governatore Fedriga, in merito alla situazione delle terapie intensive in regione.

"Se Fedriga pensa di intimidirci con questi metodi, sbaglia indirizzo e destinatario. Come sbaglia - aggiunge l'esponente dem - quando sottolinea inutilmente che non dev'essere la politica a decidere dove devono essere ricoverati i malati, alludendo a presunte affermazioni dell'Opposizione".

"Non abbiamo mai affermato una cosa simile, ma in più occasioni - sottolinea Moretti - abbiamo sostenuto la necessità di ascolto (a partire dal luogo deputato, la III Commissione consiliare) proprio dei professionisti in prima linea. Essi vanno ascoltati, lo ribadiamo, non inquisiti o colpevolizzati: dagli anestesisti fino ai sindacati degli infermieri e del personale sanitario, dai rappresentanti dei medici ospedalieri a quelli di base".

"L'appello che facciamo - conclude la nota del Partito democratico - è quello di dare realmente voce a chi è in prima linea. Se questa, per Fedriga, è irresponsabilità, allora è proprio fuori strada".