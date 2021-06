'Fermare la strage di animali selvatici nei canali'

“Come Comune di Udine, raccogliendo l’appello dell’avvocato Lara Melchior, siamo pronti a fare la nostra parte per sollecitare la Regione e il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana ad attuare tutte le misure necessarie per arginare e fermare l’inutile strage di animali selvatici che quotidianamente perdono la vita dopo essere caduti nei canali artificiali Ledra e Giavons, presso i quali si dirigono per bere e immergersi ma dai quali è poi per loro impossibile risalire”, dichiara il Sindaco di Udine Pietro Fontanini in risposta alla relazione ricevuta sul pericolo che alcuni canali irrigui artificiali presenti sul territorio friulano rappresentano per la fauna locale.

“Il problema, come chiaramente e dettagliatamente spiegato nella relazione, non è di semplice soluzione ma, dopo oltre vent’anni di inerzia, va finalmente affrontato attraverso interventi che permettano agli animali di risalire gli argini. Il prezzo che altrimenti ci ritroveremmo a pagare è altissimo e comporta l’impoverimento della varietà faunistica del nostro territorio e la perdita dell’equilibrio che oggi lo regola”, conclude Fontanini.