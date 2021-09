'Ferrovie, no alla galleria nel Carso'

"Dopo tre anni di ambiguità da parte della Giunta sui progetti di velocizzazione ferroviaria, Fedriga esprima un parere chiaro sui ipotesi fortemente impattanti sui territori, a partire dalla galleria che attraverserebbe il Carso, un'opera che porterebbe più danni che benefici. Questi progetti preoccupano intere comunità che si sono già dette contrarie: la Regione dica una volta per tutte cosa intende fare". Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Fvg, Diego Moretti, commentando le affermazioni del presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga relative all'alta velocità della tratta ferroviaria Trieste-Venezia.

"Se il risultato di opere come la galleria nel Carso o la variante di Latisana è quello di risparmiare cinque o sei minuti, viene da se che l'impatto ambientale, così come i costi, sono insostenibili e quindi resta la soluzione di intervenire con i dovuti miglioramenti sui tracciati esistenti. Di certo Fedriga e la sua Giunta non possono fare finta che il problema non esista: vogliono o no che si buchi il Carso? Lo dicano chiaramente" commenta Moretti.

"Per quanto riguarda il numero di fermate delle Frecce, siamo d'accordo sulla loro razionalizzazione, argomento che abbiamo posto più volte attraverso numerose interrogazioni rivolte all'assessore alle Infrastrutture, Pizzimenti, senza mai ottenere alcuna risposta. Prevedendo un'unica fermata al Trieste Airport sarebbe possibile eliminare quelle di Monfalcone e Cervignano, ma anche su questo la Regione non ha mai dato risposte. Alle dichiarazioni di Fedriga dovrebbe seguire una presa in carico vera da parte dell'assessore competente, è tempo di passare dalle parole ai fatti".