'Fiction Rai, la Regione sbaglia simbolo'

"Dopo laghi e montagne utilizzati in modo errato dagli enti della Regione Fvg per la promozione del territorio, ora si sbaglia di nuovo e il gonfalone dell’ex Provincia viene usato al posto di quello del Comune di Udine". Lo afferma la consigliera regionale Mariagrazia Santoro (Pd) evidenziando un errore nel patrocinio che il Comune di Udine (insieme a Malborghetto-Valbruna e Tarvisio) ha dato alla fiction Rai “I fiori sopra l’inferno” girata a Udine e nel tarvisiano, produzione sostenuta dalla Regione attraverso Fvg Film commission e in queste settimane in onda in prima serata su Rai Uno.

"La lodevole iniziativa di Fvg Film Commission è sicuramente una vetrina nazionale per il nostro territorio. Ma non si capisce come nei titoli di coda, quando si indicano i patrocini dei Comuni, in quello di Udine venga riportato il gonfalone con l'aquila dell'ex Provincia di Udine anziché lo scudo bianco nero. Bene che la Regione investa soldi pubblici per promuovere il Fvg e le sue località, ma almeno lo faccia con cura anche in questi dettagli. L'amministrazione corregga questo errore, che con un po' di malizia sembrerebbe un goffo tentativo di propagandare le ex Province, e per l'ultima puntata che andrà in onda la prossima settimana, ponga rimedio".