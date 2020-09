'Finalmente i fondi ai piccoli Comuni, bloccati dal 2011'

Arriva dalla voce della Presidente della commissione Lavoro della Camera Debora Serracchiani la notizia che "sono 74 i Comuni del Friuli Venezia Giulia che riceveranno oltre 4,5 milioni in tre anni, in base a quanto disposto dal decreto del Governo che ripartisce tra i Comuni delle aree interne italiani più marginali, la somma di 210 milioni di euro per il sostegno alle attività produttive dei territori. Saranno beneficiari i Comuni delle aree interne più marginali e meno popolati, soprattutto i paesi della nostra montagna che ora in particolare devono essere sostenuti".

La notizia è stata accolta con grande soddisfazione da Franco Lenarduzzi, Sindaco di Ruda nonché delegato Anci per i Piccoli comuni: “Questi fondi permetteranno ai comuni di intervenire subito per sostenere economicamente piccole e medie imprese del proprio territorio attraverso contributi a fondo perduto per le spese di gestione, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento, innovazione e contributi a fondo perduto per acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature, opere murarie e impiantistiche”.

E aggiunge: “Finalmente, l’erogazione di questi fondi era già prevista nel 2011 e da allora sono bloccati. È sicuramente positivo il fatto che si vada a premiare 3100 comuni anziché solo 400. Ora ritengo importantissimo rivedere i parametri, ormai legati a logiche di 10 anni fa, che vedono premiare un comune ed escludere l'altro che gli sta vicino. Occorre rivedere questi provvedimenti considerando i beneficiari per aree omogenee e non su base di singolo comune. Il tema dell’impiego del Recovery Found rappresenta un'occasione straordinaria anche per rivedere le modalità dei sostegni economici al territorio".