'Finalmente si ascoltano i piccoli comuni'

“Finalmente la Regione ci ha ascoltati. Quella della cronica carenza di personale nelle piccole amministrazioni locali, è una battaglia che portiamo avanti da tempo. Noi Sindaci siamo costretti, anche in prima persona, a sopperire alle mancanze della dotazione organica. Aiutare i piccoli comuni era quindi possibile ma si può fare ancora tanto”, commenta Franco Lenarduzzi, coordinatore Anci Fvg per i piccoli comuni e Sindaco di Ruda.

Che aggiunge: “La decisione di rideterminare i valori di soglia per la spesa del personale viene finalmente incontro alle nostre richieste. Seppur con ritardo, lo riteniamo un segnale utile dato ai Comuni piccoli. I comuni sono gli enti più prossimi ai cittadini e vanno supportati dalle istituzioni maggiori. Rimangono però concrete preoccupazioni nell’affrontare le grandi sfide PNRR. Inoltre, così come accaduto per l'adeguamento delle indennità di carica degli amministratori locali, se non c'è capacità di spesa in parte corrente, non puoi assumere se non aumentando la tassazione ai cittadini. Non si può quindi far ricadere il costo sui cittadini".

"A questo si aggiunge il problema delle graduatorie e dei trasferimenti: spesso capita che, nei concorsi pubblici, le stesse persone entrino in varie graduatorie. Gli enti più piccoli, e meno appetibili, rischiano così di assumere una persona che, dopo poco, decide di trasferirsi lasciando in evidente difficoltà il piccolo comune. Su tutti questi argomenti, chiediamo alla Regione che si impegni nel porvi gli adeguati correttivi”.