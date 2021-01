'Fincantieri, il Governo non sa difendere gli interessi dell'Italia'

"Svanisce il sogno del primo polo cantieristico delle navi passeggeri e non è certo un segnale incoraggiante, ma che fa porre a molti la domanda su come sia possibile inseguire una politica comune se l'interesse nazionale ha la meglio, ma non quello italiano". Lo scrive in una nota Danilo Slokar, consigliere regionale della Lega, in merito al naufragio dell'accordo con i cantieri francesi Stx firmato dallo Stato francese, da Fincantieri e da Naval Group il 2 febbraio 2018 e che aveva subito 5 proroghe.

"Ci si sarebbe aspettati un intervento forte dello Stato - commenta Slokar - visto che detiene il 71% di Fincantieri attraverso Cassa depositi e prestiti, e soprattutto dal ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, invece questo Governo e la coalizione che lo sostiene hanno ancora una volta dimostrato il debole peso politico, purtroppo a spese del Paese e della Regione Friuli Venezia Giulia". "A marzo 2020, la direzione generale guidata dalla commissaria europea alla Concorrenza, Margrethe Vestager, ha annunciato di dover sospendere le indagini del caso poiché reputate troppo complesse, una decisione di natura squisitamente politica", scrive il consigliere leghista.

"In questa partita strategica, c'è da evidenziare certamente la possibilità ormai naufragata di veder nascere una realtà capace di competere con colossi americani e asiatici sui mercati di tutto il mondo, ma anche - conclude Slokar - il fatto che a ispirare il processo di revisione delle logiche comunitarie Antitrust sia stato proprio un gruppo italiano".