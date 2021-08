"Finché al Governo c'è la Lega, lo ius soli non passerà. La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, la smetta di alimentare lo scontro politico con affermazioni estemporanee sulla cittadinanza facile agli stranieri". Questo il commento del consigliere regionale Diego Bernardis (Lega) che, in merito al dibattito sullo ius soli, nella sua nota aggiunge: "Oramai i numeri testimoniano una situazione fuori controllo con, da inizio anno, più di 30mila sbarchi e continui rintracci sulla rotta balcanica di immigrati irregolari. Tutto questo è responsabilità di scelte politiche disastrose della sinistra, fatte a spese dei contribuenti italiani e con pesanti ricadute anche per la sicurezza del Paese".

"Per di più - continua Bernardis - vista l'emergenza sanitaria in corso, sarebbe lecito aspettarsi da parte della Lamorgese maggiore prudenza e invece non rinuncia alle bandierine ideologiche tanto care a sinistra. La cittadinanza italiana è la certificazione dell'integrazione avvenuta, non lo strumento per integrare. Prima si accettano e rispettano le leggi, i valori e i principi del nostro Paese e poi, per scelta e non per automatismo, si fa richiesta per la cittadinanza".

"Ancora una volta - è la chiosa del consigliere - la Sinistra dimostra di essere scollegata dalle reali necessità del Paese. Chi continua a parlare di ius soli lo fa pretendendo rigore dai cittadini italiani, ma non fa niente per contrastare scafisti, sbarchi e ingressi illegali".