'Fiume Veneto, troppi punti interrogativi'

Netta bocciatura dalle opposizioni - Fiume Futura e Pd - all'ultimo consiglio comunale di Fiume Veneto. "Già la partenza è stata tutta in salita, con la scelta tecnica di collegarsi online da una piattaforma quasi sconosciuta, evidentemente non testata prima e che rende praticamente impossibile fare interventi comprensibili. Non è modo di lavorare - sottolineano Fabio Tonus e Annalisa Parpinelli di Fiume Futura e Loris Padoani del Partito Democratico - e a questo si aggiunge il comportamento riprovevole di un paio di consiglieri di maggioranza, irrispettoso nei confronti del consiglio comunale e degli stessi cittadini. Del tutto ingiustificato poi il rifiuto di ammettere all'ordine del giorno tre interrogazioni perché ritenute non politiche (sui lavori alla fognatura, sulla situazione sanitaria in casa di riposo di Azzano X e sulla gestione dei buoni spesa). Ancora una volta si accampano scuse formali per evitare un necessario confronto che senza capigruppo e commissioni è sempre più povero".

"Il Consiglio Comunale si ritrova perciò a discutere questioni importanti che riguardano l’impiego dei soldi dei contribuenti per lavori pubblici che non sono un'azione politica programmata, ma un mero intervento urgente e non più differibile: ci riferiamo all’asfaltatura in via Vespucci, che per l’assessore Cieol è il risultato di un'attenta valutazione (ma ci chiediamo perché sia lui a parlarne e non il vicesindaco Corai), quando, invece, la situazione è stata aggravata dagli interventi per la realizzazione della fognatura e rete di distribuzione del gas metano. Mentre rileviamo il contributo di LTA di 50.000 euro, il consigliere Tonus ha chiesto spiegazioni per l’assenza di quello di Italgas senza ottenere risposta: se la responsabilità dei danni è di chi ha fatto i lavori non devono pagare i cittadini, come invece sta avvenendo ed è inutile che l’assessore Cieol sulla stampa annunci risparmi per 36000 euro su spese correnti se poi vengono spesi in modo discutibile somme ben più ingenti", continua la minoranza.

"Questa maggioranza – proseguono Parpinelli e Padoani – continua a sbandierare asfaltature come grandi opere: quelle annunciate il viale Repubblica e viale Trento saranno pagate dalla Regione visto che sono di loro competenza regionale. E non può essere considerato un grande merito di questa maggioranza aver ottenuto che i lavori si facciano in primavera: come si può considerare un intervento degno di nota quello di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali nelle via principali se non viene poi ripristinato un asfalto che era tra l’altro bisognoso di interventi anche prima? E riteniamo inoltre discutibili altre asfaltature realizzate poco tempo fa su strade secondarie senza una pianificazione ragionata e condivisa in Commissione o in una Capigruppo: non sappiamo quali siano i criteri con cui vengono programmati questi interventi. Ancora una volta questa maggioranza dimostra di fare interventi che la fanno sembrare prossima alle elezioni quando è solo a metà mandato", concludono gli esponenti di Fiume Futura e Pd.