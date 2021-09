'Foibe, attuare la legge per il Giorno del Ricordo'

"Torno con convinzione e commozione al Centro raccolta profughi di Padriciano assieme a Beatrice Lorenzin, figlia di esuli istriani e testimone dell'esodo giuliano-dalmata. In questo luogo c'è la memoria di una sofferenza grande, lunga, per troppo nascosta con vergogna o per ipocrisia". Lo ha detto oggi la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, in visita con la collega dem Beatrice Lorenzin al Museo di Carattere Nazionale “Centro Raccolta Profughi”, di Padriciano (Trieste) luogo della memoria del dramma dell'Esodo giuliano-dalmata.

"Non ho esitazioni a ripetere quanto dico da anni - ha continuato Serracchiani - sull'opportunità di dare piena attuazione alla legge istitutiva del Giorno del Ricordo, che non appartiene a nessuna parte politica ma è patrimonio del popolo italiano, che deve sapere che le genti istrodalmate hanno pagato il prezzo di una guerra sventurata e della sconfitta. Hanno pagato più di tutti, perché sono state vittime come italiani e come ostacolo all'attuazione di un disegno politico-ideologico iugoslavo".

"La nostra terra ha accolto i contrasti più duri - ha indicato la parlamentare - è stata faglia di mondi che si sono scontrati e di lotte fratricide: è venuto il momento di deporre le armi e di fare pace con noi stessi e i nostri vicini. Ognuno pianga e onori i suoi morti, senza condividere quel che è impossibile, ma - ha concluso - rispettando e riconoscendo il proprio nel dolore del prossimo".

"Sono venuta nel campo di Padriciano a recuperare un pezzo della mia storia, della storia della mia famiglia e di tanti esuli dall'Istria come me. Sono commossa, perchè è come un viaggio nel passato, in quello della mia famiglia, a ricongiungermi con un pezzo di qualcosa che ti manca. E' questa la sensazione di essere esuli o figli di esuli: c'è sempre un pezzo di te che ti manca", ha detto la deputata Pd ed ex ministro della Salute.

"Queste polemiche fanno male - ha detto Lorenzin riferendosi alle polemiche sorte intorno alle affermazioni di Tomaso Montanari, rettore dell'Università per Stranieri di Siena - non sono utili a nessuno e fanno male soprattutto a noi, al milione di figli di esuli italiani dall'Istria che siamo dispersi per l'Italia e per il mondo. Perchè comunque noi abbiamo perso un pezzo di noi e delle nostre famiglie e questo - ha sottolineato - è il tempo della pacificazione, del ricongiungimento, di una ricostruzione con un pezzo del nostro passato. Un passato con cui fare patti, per andare avanti per non ripetere gli errori che sono avvenuti e - ha concluso la deputata - guardare con umanità e compassione a tutti gli esuli nel mondo che ci sono oggi ancora".

Nelle foto Debora Serracchiani con Beatrice Lorenzin, il presidente dell'Unione degli Istriani Massimiliano Lacota e dirigenti dell'associazione durante la visita al CRP di Padriciano