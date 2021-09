'Fondi Pnrr per rilanciare il turismo'

"Il ministero del Turismo e quello della Transizione ecologica hanno predisposto una misura pluriennale, sfruttando i fondi del Pnrr, per consentire agli operatori turistici di organizzare al meglio il rilancio delle loro strutture". Lo ha anticipato, in conferenza stampa a Pordenone, il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, svelando alcune novità assieme alla sottosegretaria alla Transizione ecologica Vannia Gava.

"Le misure sono di diverso tipo e le cifre sono molto significative: si tratta di 1,9 miliardi di euro, ma in realtà è molto di più perché c'è l'effetto leva, che fa diventare l'operazione almeno del doppio".

"Una parte della misura riguarda il credito d’imposta e il fondo perduto”, ha proseguito Garavaglia. “Il credito d’imposta è cedibile come il Superbonus 110%, quindi è un'ulteriore opportunità". Per Garavaglia "un aspetto non secondario è la digitalizzazione: quindi non solo efficienza energetica ma anche digitale".

Inoltre "nella misura ci sono tipologie di spese diverse come gli arredi, che servono al contempo per sostenere comparti produttivi fondamentali di Friuli Venezia Giulia, Marche, Lombardia e Veneto: si aiuta quindi una filiera tutta italiana". La misura è pensata anche per "chi ha già un indebitamento in corso: in un periodo come questo di grave difficoltà con i fatturati in calo lo stato patrimoniale è particolarmente sofferente. Abbiamo istituito nell'ambito del fondo di garanzia, che esiste dal 1996, una sezione dedicata al turismo con cui si dà la possibilità di ristrutturare l'indebitamento con garanzia statale e anche di allungarlo negli anni anche per importi di un certo peso".

"Siamo in contatto con la presidenza del Consiglio per valutare quale sarà l'iter più opportuno e più veloce - ha concluso Garavaglia - quindi se direttamente un decreto breve o legge di bilancio. Al netto di questo, siamo pronti, ci sarà solo da valutare quale sarà il metodo più utile".

"Il problema che hanno tutte la località balneari è di personale della pubblica amministrazione, perché Comuni anche molto piccoli in estate hanno milioni di presenze. Bisogna trovare formule di flessibilità anche nella pubblica amministrazione perché poi i servizi vengono garantiti da strutture", ha detto ancora Garavaglia sul tema sollevato dal G20 delle spiagge che chiede il riconoscimento dello status di Città balneare.

"Se le strutture non hanno questo minimo di flessibilità diventa molto complicato dare risposte ai cittadini – ha aggiunto -: non esistono raccolte differenziate o trasporto pubblico locale diversi per il turista o il cittadino. I servizi devono essere uguali e garantiti per tutti. Più che di risorse, il tema è proprio di strutture: vediamo se si riesce a portare un po' di buon senso in Parlamento anche su questo argomento".

“Si è concluso con successo il tour in Friuli Venezia Giulia del Ministro Garavaglia", dichiara in una nota l’europarlamentare e coordinatore regionale della Lega Fvg Marco Dreosto. "Il Ministro leghista ha dimostrato particolare attenzione e sensibilità a tutte le esigenze espresse dagli imprenditori del turismo regionale e ha promesso di attivarsi immediatamente a livello ministeriale per venire incontro a questo settore particolarmente colpito dalla crisi economica che stiamo vivendo. Ha anche promesso di tornare il prima possibile in Regione per fare tappa nelle località turistiche montane che non sono potute essere visitate durante questa prima visita ufficiale in Regione. L’ennesima dimostrazione di come il buon governo e dei della Lega e dei suoi ministri siano sempre vicino alle realtà locali e ai territori", conclude Dreosto.