'Fondi Sure, un'occasione per le riforme'

"I fondi Sure aiutano l'Italia ad affrontare uno dei peggiori momenti della nostra storia sociale: senza l'Europa e il lavoro dei nostri rappresentanti nelle istituzioni comunitarie la situazione sarebbe insostenibile. Non basta usare le risorse Sure per dare un sostegno più o meno prolungato ai lavoratori, bisogna trasformarle in un'occasione per fare le urgenti riforme degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive". Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Debora Serracchiani, commentando l'annuncio del commissario europeo Paolo Gentiloni sull'arrivo dall'Europa di 4,5 miliardi di euro nell'ambito del programma Sure.