'Fontanini distoglie l'attenzione dalle criticità sulla salute'

"Rispediamo al mittente le accuse di denigrazione e sciacallaggio politico, che ci offendono per toni e disonestà intellettuale: l'opposizione si è mossa autonomamente solo perchè la giunta Fontanini ha abdicato al proprio mandato e agli obblighi primari di tutela della salute. Il luogo deputato per questi incontri doveva essere la III commissione politiche sociali, perchè in quella sede dovevano trovare voce le segnalazioni e le proposte emerse e rappresentate con la nostra mozione". È la replica di Eleonora Meloni (PD), Domenico Liano (M5S), Simona Liguori (Progetto Innovare), Giovanni Marsico (Prima Udine), Riccardo Rizza (SiAmo Udine) e Sara Rosso (PD) all'assessore comunale alla Sanità di Udine Giovanni Barillari, che aveva definito "inqualificabile" la mozione delle forze di opposizione, accusate di "sciacallaggio".

"La polemica in cui vorrebbe trascinarci la maggioranza di centrodestra - precisano i consiglieri d'opposizione - serve solo a distogliere l'attenzione dal tema centrale, che è la criticità del sistema salute in città. L'assessore Barillari esprime per conto di Fontanini la totale indifferenza di questa giunta verso agli appelli e le richieste dei rappresentanti del mondo sanitario".

"Siamo molto grati per il tempo che tutti gli auditi hanno voluto dedicarci e comprendiamo altresì il delicato momento che la direzione AsuFc tutta si è trovata ad affrontare".

Per i firmatari della mozione "l'amministrazione comunale di Udine ha il dovere - verso i propri cittadini e tutti i lavoratori convolti - di affrontare temi delicati come l'emergenza pandemica in atto. Nascondere la testa sotto la sabbia non fa sparire i problemi. Se avessimo affrontato il tema tre mesi fa avremmo potuto incidere positivamente su più fronti, oltre a dare segnali di vicinanza, sostegno e ascolto a tutti gli operatori".