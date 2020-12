'Forza Italia copia il progetto sui Cammini'

"È stato superato ogni limite di decenza". Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Patto per l'Autonomia, Giampaolo Bidoli, primo firmatario del progetto di legge per l'istituzione di una Rete regionale dei Cammini, già depositato lo scorso mese di settembre, dopo che il consigliere regionale di Forza Italia, Franco Mattiussi, ha presentato in Aula un emendamento, poi approvato, alla legge di Stabilità 2021 che istituisce une Rete regionale dei Cammini e la finanzia con 150mila euro.

"Le Opposizioni - sottolinea Bidoli - avevano chiesto il ritiro dell'emendamento alla luce della proposta esistente del Patto per l'Autonomia, rinviandone la discussione in sede di Commissione. Quanto successo oggi in Aula denota una totale mancanza di rispetto verso chi ha presentato la proposta di legge, il Consiglio regionale e le Commissioni. Senza contare che all'emendamento qualcuno dovrà mettere mano, viste le grosse criticità che presenta nel testo".

Il progetto di legge del Gruppo consiliare del Patto, spiega la nota, mirava da un lato a un riconoscimento formale dei cammini attraverso un apposito comitato tecnico, dall'altro a individuare gli strumenti, anche finanziari, utili alla loro valorizzazione e a un coordinamento della loro promozione, con ricadute positive su tutto il territorio regionale, trainando un modello di sviluppo alternativo del territorio nel pieno rispetto dell'ambiente, e a una fruizione anche a persone che presentano forme di disabilità o di mobilità ridotta.