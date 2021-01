'Forza Italia determinante per il governo regionale'

“Nella gestione di questa crisi sanitaria e sociale il ruolo di Forza Italia è e continua ad essere determinante. Il nostro supporto alla gestione della pandemia, oltretutto complicato da continue emergenze di Protezione civile, ha avuto il meritato riscontro da parte della popolazione che ha riconosciuto la lucidità e capacità organizzativa del Vicepresidente Riccardi e della sua squadra”. Lo dichiara la coordinatrice regionale azzurra Sandra Savino commentando i risultati del sondaggio Ipsos apparsi oggi sulla stampa.

“Stiamo facendo un ottimo lavoro di squadra, condividendo le nostre competenze ed esperienze con le altre forze della coalizione. Il modo in cui è stata affrontata la crisi dimostra che centrodestra ha innegabili capacità di governo. E questa è una garanzia per il Friuli Venezia Giulia che, da oggi, deve pensare ad un nuovo slancio, una nuova ricostruzione per riposizionarsi fra i territori che contano a livello nazionale e internazionale”, conclude Savino.

“I risultati del sondaggio Ipsos commissionato dalla Regione restituiscono un giudizio positivo dei cittadini del Friuli Venezia Giulia sull’operato della giunta regionale in un periodo difficile, nel quale la gestione dell’emergenza Covid-19 è stata al centro dell’azione amministrativa. Ne prendiamo atto con soddisfazione, in quanto è evidente che a essere sotto esame è, soprattutto anche se non invia esclusiva, l’operato nel delicato ambito della sanità, la cui delega è propria del vicepresidente Riccardo Riccardi, espressione di Forza Italia nella giunta”. Lo sottolinea il gruppo consiliare regionale di Forza Italia, aggiungendo: “Il giudizio degli intervistati da Ipsos non fa che rafforzare la convinzione sull’appropriatezza, nel mezzo di una crisi senza precedenti, dell’azione amministrativa del centrodestra, di cui Forza Italia è uno dei perni. Azione che si dimostra, dunque, in linea con le aspettative dei cittadini di questa regione. Una fiducia che suggerisce anche come le critiche dell’opposizione si dimostrino ingenerose, se non gratuite, e che questo sia il momento di accelerare nelle politiche per la ripresa, invece di limitarsi alle sterili polemiche”.