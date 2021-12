'Fotovoltaico, a Trivignano a rischio vaste aree agricole'

“L’impegno regionale per limitare il fotovoltaico a terra è un primo risultato, certo tardivo e ottenuto solo grazie al costruttivo impegno del Pd. Purtroppo una parte del territorio è già compromessa e i progetti presentati e che hanno già la VIA verranno comunque realizzati. A Trivignano Udinese sono stati presenti tre progetti. Uno di questi è finanziato dalla Regione con 500mila euro, copre l’area degradata della discarica ex EXE e almeno in questo caso non si sottrae altro terreno all’agricoltura. Ma gli altri due, non solo interessano aree vastissime, sono progetti presentati da società private e sono previsti in zone ad alto utilizzo agricolo. Un problema che tocca in vario modo tutto il Palmarino e il Cervignanese”.

E’ l’allarme lanciato dalla segretaria del coordinamento dei circoli Pd Agro-aquileiese Anna Maria Zuccolo, in occasione dell’incontro organizzato a Santa Maria La Longa dal segretario Pd Fvg Cristiano Shaurli e dalla consigliera regionale dem Mariagrazia Santoro con amministratori e rappresentanti delle categorie per un aggiornamento sull’iter della proposta di legge del Pd intesa a limitare l’utilizzo di suolo naturale e agricolo per mega impianti fotovoltaici a terra.

“La maggioranza regionale era disinteressata – ha spiegato Shaurli - di fronte a un problema gigantesco che rischiava di cambiare il nostro paesaggio e la vita di molte persone per sempre, consumando migliaia di ettari di territorio naturale ed agricolo. Il Pd ha messo in campo proposte di legge, incontri e raccolte di firme, finché anche Fedriga si è svegliato. Con molto ritardo e con un semplice emendamento che poteva essere fatto mesi fa, si prova almeno ad individuare alcune zone non idonee a questi impianti”.

“Manca tutta la parte propositiva – ha aggiunto Santoro - che dovrebbe avere una Regione con l’orgoglio di governare e indirizzare, ma manca soprattutto la scelta di indirizzare il fotovoltaico in primis sugli edifici e su aree ex industriali e militari dismesse anche finanziandone la bonifica: e continueremo a chiederlo a gran voce. Temiamo che così si sposti solo il problema da un’area all’altra e – ha concluso la consigliera - non si abbia il coraggio di governare davvero il territorio”.