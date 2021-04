'Friuli Venezia Giulia, da soglia a snodo'

Si è tenuto questa mattina, in modalità a distanza, il convegno “Da soglia a snodo”, primo appuntamento di una serie di incontri organizzati da Forza Italia Fvg per contribuire al dibattito intorno al futuro del Friuli Venezia Giulia alla luce della crisi causata dal Covid e alle opportunità offerte dal Recoevery Plan.

L’evento, promosso dal senatore Franco Dal Mas e impreziosito dall’intervento del coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, ha visto la partecipazione del presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti, il presidente dell’Interporto di Pordenone Giuseppe Bortolussi, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Zeno D'Agostino, i docenti universitari dell’Università di Udine Alberto Felice De Toni e Maurizio Maresca, il vicepresidente della Giunta regionale Riccardo Riccardi, l’assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli, il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, ll capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Giuseppe Nicoli.

A tirare le fila del dibattito il senatore azzurro Franco Dal Mas: “La nostra regione, un tempo terra di confine, è oggi soglia verso l’Europa centrale e verso i Balcani. Un luogo di attraversamento ma con le potenzialità per diventare sempre più luogo di permanenza e di produzione. Molto ruota attorno allo sviluppo infrastrutturale del Friuli Venezia Giulia: infrastrutture digitali e materiali, a partire da quelle ferroviarie. Abbiamo il dovere, e come Forza Italia stiamo portando all’attenzione il tema ad ogni livello, di fare il possibile perché l’Alta Velocità e l’Alta capacità arrivi fino a qui e non si limiti all’asse nord-sud, con piccole deviazioni a ovest e a est. Questo un primo, inderogabile obiettivo perché il Friuli Venezia Giulia non sia più solo luogo di passaggio, ma di produzione, non più soglia, ma snodo centrale a livello nazionale ed europeo”, ha concluso Dal Mas.

"Le opportunità offerte dalle risorse europee - ha aggiunto al coordinatrice di Forza Italia Fvg Sandra Savino - sono tante, e non vanno sprecate. La nostra regione ha potenzialità enormi, grandi come la sua storia e come la laboriosità dei suoi abitanti. Questo incontro va esattamente in questa direzione, così come gli incontri con tutte le categorie economiche e produttive che abbiamo in calendario: cogliere ogni occasione per contribuire a costruire sin da oggi il futuro della nostra regione".