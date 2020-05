"Prima la Slovenia, poi l'Austria, ora la Croazia. Non è accettabile che Paesi facenti parte dell'Unione europea facciano passare gli italiani per untori, e con questo pretesto cerchino di creare corridoi turistici che aggirano l'Italia. Ma soprattutto non è accettabile avere l'ologramma di un ministro alla Farnesina”. Così il deputato di Forza Italia Roberto Novelli.