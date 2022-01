'Fucilati di Basovizza, riconoscimento per la riconciliazione'

"Il recente riconoscimento dello status di monumento di interesse culturale al cippo che ricorda i fucilati a Basovizza rappresenta una tappa fondamentale di un lavoro intrapreso decenni fa. Si tratta di un percorso che dovrà portare al pieno riconoscimento istituzionale per il sito, restituendo finalmente dignità ai quattro giovani antifascisti fucilati in seguito alla condanna del Tribunale speciale fascista nel 1930".

Lo afferma in una nota il consigliere regionale Igor Gabrovec (Slovenska skupnost), esprimendo il suo ringraziamento nei confronti "di coloro che, umilmente e pazientemente, hanno lavorato in tal senso. Merito sicuramente dell'impegno di squadra svolto dal Comitato per le onoranze degli eroi di Basovizza, presieduto da Milan Pahor, ma sicuramente anche di quanti hanno saputo ascoltare e agire di conseguenza".

"Non da ultimo - aggiunge l'esponente della Ssk - l'esempio dei due capi di Stato Mattarella e Pahor che, lo scorso anno, hanno voluto includere nelle tappe del loro percorso simbolico di riconciliazione anche questo sito. I due presidenti hanno dato così il proprio inequivocabile messaggio di voler realmente un futuro migliore per le giovani generazioni, capace di lasciarsi alle spalle i tanti traumi del passato ma anche rivolto al presente con lo sguardo ancorato ai valori comuni europei".

"Esprimo quindi grande soddisfazione - conclude Gabrovec - per quella che considero una tappa di un lungo percorso che si potrà concludere con il riconoscimento al sito di Basovizza della valenza di monumento di interesse nazionale, cancellando definitivamente la vergogna determinata dal Tribunale speciale fascista".