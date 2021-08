'Fuga dall'Afghanistan, aumentare i controlli al confine'

Mentre a Kabul si curano i feriti della serie di attentati che ieri pomeriggio è costata la vita a 90 persone, tra cui 13 soldati americani, il tema Afghanistan è sui tavoli di tutti i Governi. Al centro delle discussioni i corridoi umanitari per dare accoglienza ai profughi e le possibili ripercussioni generate dalla ritirata delle forze Nato, dall'imprevedibilità dei talebani e dai possibili attacchi condotti dall'Isis Khorasan, l'organizzazione affiliata al sedicente Stato islamico che ha rivendicato gli attacchi all'aeroporto.

Il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, ne ha parlato questa mattina a Morning News, su Canale 5. "La situazione è estremamente preoccupante sia sotto il profilo umanitario sia per le ricadute in termini di sicurezza. Il rischio d’infiltrazioni terroristiche è elevatissimo: non possiamo permetterci d’importare potenziali terroristi in Europa e in Italia".

"I flussi migratori verso l'Italia lungo la rotta balcanica stanno aumentando, come testimoniato dalle centinaia d’irregolari fermati a Trieste nei giorni scorsi”, ha aggiunto Fedriga. “Anche alla luce di quanto sta succedendo in Afghanistan, il Governo deve dunque potenziare subito il controllo dei confini".

"Talebani e Isis sono due facce della stessa medaglia, con le quali non possiamo e non dobbiamo dialogare. Eliminare le frange estremiste dell'Islam rappresenta una forma di tutela sia per i cittadini afghani sia per l'intero Occidente".