'Futurismo, scenari di sviluppo per la Collinare'

Dopo più di tre anni e mezzo, si avvia alla sua conclusione il progetto MerlinCV – Esperienze multisensoriali legate ai castelli e ville della regione transfrontaliera per l’eccellenza nel turismo, di cui la Comunità Collinare del Friuli è partner.

Un progetto che si è posto l’obiettivo di valorizzare il potenziale ancora non sfruttato del patrimonio culturale, naturale e gastronomico dell’area di confine italo-slovena, sviluppando prodotti turistici innovativi, integrati, tematici, incentrati sul turismo sostenibile.

Per la Comunità Collinare del Friuli ha rappresentato un’opportunità colta con successo per accrescere l’attrattività e la visibilità delle risorse turistiche locali in collaborazione transfrontaliera: grazie a MerlinCV è riuscita a sviluppare un percorso di cicloturismo e turismo sostenibile, a diffondere e a promuovere la sensibilità sul tema attraverso alcune pubblicazioni dedicate e a realizzare diversi eventi tematici.

A conclusione del progetto MerlinCV, sabato 20 agosto, è previsto un ricco programma che coinvolgerà innanzitutto il pubblico con dei tour guidati in e-bike alla scoperta dei punti di interesse naturalistici e culturali del Friuli Collinare che culminerà alle 12.30 con l’inaugurazione della sala immersiva, installata presso gli spazi individuati nel Castello di Colloredo di Montalbano e che rappresenta un'innovativa modalità coinvolgente e sensoriale di storytelling del patrimonio turistico, dei paesaggi e degli ambienti storici del territorio.

Contestualmente, in programma anche un incontro riservato agli attori istituzionali del territorio, dal titolo “Futurismo: scenari di sviluppo futuro del turismo sostenibile nel territorio collinare”, nell’ambito della quale si discuterà di strategie e strumenti di sviluppo turistico e che sarà inoltre occasione di presentazione e di una prima riunione organizzativa della nuova Consulta Turismo, risultato delle politiche locali a supporto della governance del turismo sostenibile nel Friuli Collinare.

Tre le sessioni che tratteranno le seguenti tematiche: ore 10.45 Le piste ciclabili come strumento per la valorizzazione sostenibile del territorio; alle 11.15 Scenari di sviluppo del turismo sostenibile tra pubblico e privato; alle 11.45 Presentazione e prima riunione organizzativa della Consulta Turismo come nuovo step attuativo delle politiche locali per il turismo sostenibile.

Seguirà pranzo a buffet con prodotti tipici delle aziende marchiate Io sono Fvg e la visita guidata del Castello di Colloredo di Monte Albano.