'Fvg arancione in poche ore, dal Governo improvvisazione'

“L’improvvisazione al potere. Il 12 novembre la regione Friuli-Venezia Giulia, d’intesa con il ministero della Salute, ha varato un’ordinanza che adottava alcuni accorgimenti per mantenere la classificazione in zona gialla. Cosa è cambiato in due giorni? I dati che hanno portato alla ‘retrocessione’ risalgono alla settimana scorsa: possibile che il governo non ne fosse al corrente giovedì, quando ha dato via libera all’ordinanza congiunta proposta da Fedriga, Zaia e Bonaccini?”. A porsi le domande il deputato di Forza Italia Roberto Novelli.

“In questi difficili mesi i cittadini del Fvg hanno dimostrato responsabilità e la Regione capacità e rapidità d’intervento, varando misure di contenimento della pandemia e rafforzamento del sistema sanitario. I dati consigliavano giustamente di mantenere la guardia molto alta, ma non lasciavano presupporre il passaggio da giallo ad arancione nel giro di poche ore. Una decisione che dà la misura della disorganizzazione e dell’improvvisazione che regna al governo. Esattamente il contrario di quel che è richiesto adesso. La minaccia è ancora alta, ma per aver collaborazione è necessario che ci sia maggiore trasparenza nei dati e coerenza nelle decisioni”.