'Fvg laboratorio d'idee per l'Italia'

Il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, ha incontrato oggi a Trieste la ministra per gli Affari regionali e per le Autonomie, Mariastella Gelmini, con la quale ha condiviso importanti spunti di interesse nazionale in funzione della ripresa post Covid-19. Il documento che uscirà dal Tavolo della Terza Ripartenza, voluto da Zanin e pronto a insediarsi lunedì prossimo in Consiglio, sarà infatti oggetto di condivisione con le altre Regioni attraverso la Conferenza dei Consigli regionali di cui lo stesso Zanin è vicepresidente.

"La ministra - conferma il presidente dell'Assemblea Fvg - ha chiesto venga avviato un coordinamento delle politiche sul Recovery in forma condivisa con le Regioni, utilizzando a questo proposito il contributo del Friuli Venezia Giulia che, di conseguenza, sarà considerato importante laboratorio nazionale".

"Da parte mia - ha aggiunto Zanin - ho chiesto a Gelmini di intervenire con la massima attenzione per l'integrazione della Commissione Paritetica Stato-Regione con i tre componenti di nomina governativa, facendo così in modo che possa riprendere a lavorare immediatamente su problematiche essenziali quali, in primis, la gestione dei Patti finanziari bilaterali, con il recupero delle risorse che il Fvg ha dirottato a Roma, la regionalizzazione dell'ufficio scolastico e, infine, la riorganizzazione degli enti locali. A questo proposito - ha concluso il presidente del Cr Fvg - c'è la necessità di ristabilire il giusto equilibrio gestionale attraverso la reintroduzione di opportune rappresentanze di area vasta che fungano da intermediazione con la comunità, acquisendo però competenze ancora più strutturate rispetto alle vecchie Province".