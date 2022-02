'Fvg non cenerentola ma terra di eccellenze e opportunità'

"Impresa, cultura, enogastronomia, turismo, infrastrutture: il Friuli Venezia Giulia non è una Cenerentola, bella ma poco considerata, ma una Regione ricca di eccellenze, di attrattive, di opportunità. Un territorio che da terra di confine ha assunto il ruolo di porta verso l’Europa, pronto ad affrontare sfide internazionali come ospitare la capitale europea della Cultura 2025 Nova Gorica-Gorizia. Le parole del ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini lo confermano, come confermano l’attenzione del Governo nei confronti della nostra regione". Lo scrive in una nota il deputato di Forza Italia, commentando l’intervento del ministro Gelmini al Padiglione Italia di Expo 2020 in occasione del Regional Day del Friuli Venezia Giulia.

“Un’attenzione ritrovata e un ruolo di primaria importanza riconquistato grazie all’azione dell’amministrazione regionale e del presidente Massimiliano Fedriga, oltre che dei cittadini e degli operatori economici che con orgoglio e perseveranza hanno saputo trasformare e valorizzare questa regione senza snaturarla”, conclude Novelli.