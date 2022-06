'Fvg Plus, grazie all'Abi per la vicinanza al percorso'

"Ringrazio Abi Fvg per la vicinanza espressa al percorso che la Regione ha intrapreso verso la creazione della nuova società Fvg Plus che sarà il nostro braccio operativo a sostegno del credito alle Pmi e della gestione di strumenti di sviluppo e contributo a beneficio di imprese e privati. La relazione con Abi è essenziale per comprendere quali siano le competenze da assegnare a Fvg Plus e renderla più efficace nel rispondere ai fabbisogni del nostro territorio".

È quanto ha dichiarato l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, intervenuta oggi in videoconferenza alla riunione della Commissione regionale Abi del Friuli Venezia Giulia presieduta da Renzo Chervatin.

Come ha spiegato Zilli, nelle intenzioni della Regione "Fvg Plus nasce dalla dismissione della propria partecipazione in Mediocredito Fvg con l'intento di ricondurre sotto lo stretto controllo dell'Amministrazione regionale alcuni strumenti di sviluppo considerati strategici per la crescita delle imprese, come i fondi rotazione".

"Oltre a ciò non escludiamo in un prossimo futuro di affidare alla nuova società anche i servizi per la gestione dei contributi prima casa che la Regione eroga ai privati, attualmente avvalendosi di Mediocredito" ha evidenziato Zilli, aggiungendo che "la costituzione societaria si sta perfezionando, in collaborazione con Friulia, che entrerà a far parte dell'operazione con il 20 per cento, costituendo la società con una quota pari a 500mila euro. A ciò seguirà l'aumento di capitale con l'apporto di 3 milioni di euro regionali. Partiremo con una struttura snella composta da un amministratore unico e un consiglio dei soci".

Come ricordato nel corso dell'incontro, la dismissione della quota regionale in Banca Mediocredito Fvg (47 per cento che passerebbero al Gruppo Iccrea) è stata stimata in 26 milioni di euro. "Ci è sembrato più utile costruire qualcosa che fosse riconosciuto come strumento operativo regionale, piuttosto che convogliare il ricavo della cessione nelle maglie delle entrate di bilancio. Un'operazione di semplificazione che speriamo possa contenere anche i costi che adesso sosteniamo per i servizi resi da Banca Mediocredito" ha rimarcato Zilli.

Alcuni aspetti tecnici dell'operazione sono stati chiariti dal ragioniere generale della Regione, Alessandro Zacchigna, secondo cui Fvg Plus avrà la competenza per gestire la segreteria unica del comitato di gestione dei fondi di rotazione (Frie e Fondo sviluppo) e potrà avviare attività diverse e ulteriori, quali ad esempio attività di animazione di cultura finanziaria, attività di consulenza e assistenza tecnica.

"La società - ha chiosato l'assessore - colma una lacuna nelle partecipazioni regionali perché consente di trovare degli sbocchi alla burocrazia per garantire interventi esterni, veloci e gestiti da un centro unico di riferimento per cittadini e imprese. Oltre alla gestione di agevolazioni e contributi regionali, potrà in futuro occuparsi anche di fondi statali ed europei quali servizi strumentali esercitati nel rispetto delle funzioni principali della Regione". Resta esclusa per ora la gestione di fondi del Pnrr.

L'assessore ha anche richiamato le decisioni della Giunta regionale sull'utilizzo dell'avanzo di bilancio che ammonta straordinariamente a 522 milioni di euro. Di questi, 40 milioni saranno impiegati per sostenere le imprese nel far fronte al caro energia e materie prime. "Stiamo inoltre ragionando su una misura per tutelare gli appalti pubblici degli Enti locali che sono in forte difficoltà nel mantenere i quadri economici inalterati rispetto ai grandi sbalzi dei prezzi di questi ultimi mesi" ha annunciato Zilli.

Dall'avanzo verranno destinati anche 100 milioni di euro alla sanità, di cui 70 per investimenti e 30 per spesa corrente, oltre a risorse per infrastrutture, linee di trasporto, ferrovie. Un'attenzione particolare è rivolta anche ai capitoli famiglia, cultura, sport e turismo.