'Fvg Strade, no a risparmi sulle spalle dei lavoratori'

“Come organizzazione sindacale siamo a dir poco allibiti per le dichiarazioni dell’Assessorato rispetto la volontà d’imporre l’adozione di un contratto di lavoro aziendale che preveda condizioni peggiorative per tutti i dipendenti” dichiara Antonio Pittelli, segretario generale Fit-Cisl dopo il confronto tenutosi ieri tra l’assessore Graziano Pizzimenti e le organizzazioni sindacali sul contratto di lavoro della società in house Fvg Strade.

“Siamo aperti a un miglioramento delle condizioni contrattuali, in aderenza ai contratti di settore. La Regione non ha nessuna possibilità di risparmiare sui minimi tabellari stipendiali, che vanno in ogni caso mantenuti, pertanto appare ancora più inconcepibile questo anomalo ulteriore tentativo di risparmio, che nasce in un contesto irrisolto” spiega ancora Pittelli.

“Già alla fine del 2018 una sorpresa grave e amara per i lavoratori e le organizzazioni sindacali di Fvg Strade: si apprese che, con legge regionale, unilateralmente, era stato imposto ai nuovi assunti della società il Ccrl Comparto Unico”, ricorda Pittelli. “Un ingiustificato dumping contrattuale per i nuovi lavoratori, a oggi una quarantina ma destinati ad aumentare, che si vedono applicare un contratto collettivo di lavoro monco dal punto di vista retributivo, contributivo e del welfare, altamente discriminante non solo a confronto dei lavoratori a cui è storicamente applicato il ccnl Anas, ma anche a confronto dei dipendenti del Comparto Unico”.

“Oltre al fatto che l’applicazione di tale contratto ha comportato numerosi problemi di carattere organizzativo, non rispondendo alle esigenze e alla natura del comparto della viabilità. Si pensi che lavoratori che fanno lo stesso tipo di lavoro, con le stesse responsabilità arrivano a guadagnare anche 400 euro in meno” aggiunge Pittelli. “Tale errore è stato peraltro ammesso pubblicamente dall’Assessorato nell’ambito dell’incontro congiunto. Una scelta scellerata, quindi, che rischia di far disperdere alla società i giovani talenti, attratti da altri comparti lavorativi meglio remunerati”.

“Non bastavano già i numerosi contenziosi nell'aria a incombere sulla società, a causa di una scelta politica non legittima e non condivisa con coloro che rappresentano il mondo del lavoro. La Regione è pronta a rilanciare. Ciò che si protrae da ormai più di due anni è inaccettabile: Fvg Strade è nata dall’esperienza di Anas per la gestione della rete viaria di competenza nazionale e sulla base di una struttura organizzativa e di attività del tutto aderenti a quelle dall’azienda nazionale, quindi il contratto di riferimento della società non può che essere il Ccnl Anas. Proprio grazie a questa eredità professionale e valoriale in questi anni i dipendenti sono stati sempre pronti ad accettare le sfide offerte dalla Regione e a intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza, anche sul territorio nazionale. Ci si domanda, quindi, il perché di questo accanimento sui dipendenti” affermano le Rsa Fit-Cisl aziendali.

“Chiediamo definitivamente una presa di coscienza e una scelta responsabile per riportare e mantenere i dipendenti a livelli contrattuali omogenei ed equilibrati, scongiurando così anche il proliferare di contenziosi” questo il pensiero conclusivo delle Rsa aziendali Fit-Cisl, che si dicono pronte a preservare i diritti dei lavoratori, vecchi e nuovi.