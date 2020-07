'Fvg-Veneto, fare squadra per il sistema imprese'

"I rapporti di collaborazione tra Friuli Venezia Giulia e Veneto sono già conclamati nell'ambito dell'euroregione Senza Confini e, recentemente, è certamente significativo il patto a favore della promozione di un litorale che arriva fino all'Emilia Romagna. Adesso è, però, il momento di costruire una sinergia ancora più stretta in quella che si presenta come una delle sfide più importanti di presente e futuro, l'internazionalizzazione congiunta del sistema imprese con particolare attenzione all'Europa centro-orientale".

È quanto il presidente del Consiglio regionale Fvg, Piero Mauro Zanin, ha affermato oggi a Venezia, a margine dell'inaugurazione della mostra fotografica 50 Anni di Veneto allestita a Palazzo Ferro Fini, sede dell'Assemblea legislativa, evento a cui sono intervenuti anche il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, e il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti.

"Le nostre due regioni - ha evidenziato Zanin - stanno dialogando molto bene a ogni livello, da quello istituzionale a quello economico, com'è giusto e logico che sia in considerazione di affinità logistiche e vocazionali, ancora più marcate dopo le ottime gestioni locali dell'emergenza Coronavirus".

"Forti di un sistema imprese con molti punti in comune - ha concluso il presidente del Cr Fvg - Veneto e Friuli Venezia Giulia possono agire insieme per superare gli effetti della crisi post Covid-19 grazie a una maggiore penetrazione in mercati di riferimento dove, ora più che mai, l'unione può fare la forza a beneficio delle rispettive economie e, di conseguenza, del benessere complessivo di tutti i cittadini".