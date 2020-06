'Garantire la connettività a tutti'

"Va garantita la connettività di tutti i cittadini del Friuli Venezis Giulia". Lo hanno chiesto i consiglieri regionali del Patto per l'Autonomia, Giampaolo Bidoli e Massimo Moretuzzo, in un ordine del giorno collegato al disegno di legge 94 SostegnoImprese e lo ribadiscono oggi con una nota.

"E' un'istanza che si è manifestata in tutta la sua urgenza con l'emergenza sanitaria dei mesi scorsi - spiegano i due consigleri di Opposizione - che ha imposto, a causa della limitazione degli spostamenti sul territorio e dei contatti sociali, il lavoro agile da casa e la didattica a distanza online per le scuole di ogni ordine e grado. Questa situazione ha evidenziato ancora di più la centralità dell'accesso alla rete internet e della disponibilità di dispositivi informatici per il lavoro, le attività produttive e la scuola, come pure per la qualità della vita e delle relazioni dei singoli cittadini".

"Oltre a continuare a investire nel collegamento alla banda larga e ultra larga di tutto il territorio regionale a favore di imprese, uffici pubblici, scuole e case private, vanno individuati strumenti per facilitare l'uso di dispositivi informatici per i cittadini e le famiglie, soprattutto quelle a basso reddito, come voucher per l'acquisto o comodato d'uso - sollecitano Moretuzzo e Bidoli -. Si mettano in campo tutte le azioni necessarie a superare il divario digitale, ancora in essere nel nostro territorio, attraverso un aumento della connettività anche nelle zone montane e periferiche e una facilitazione dell'accesso alla rete Internet e ai dispositivi informatici da parte di tutti".