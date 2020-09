'Garantire la rappresentanza slovena in Parlamento'

"Prevedere nella nuova legge elettorale meccanismi chiari ed efficaci per assicurare la rappresentanza della minoranza slovena del Friuli Venezia Giulia in Parlamento anche dopo il taglio del numero di deputati e senatori. È questo l'obiettivo che si è prefissata la Slovenska skupnost, partito politico espressione della minoranza slovena in Italia che ha elaborato una proposta emendativa al testo base del precedente Brescia, oggi trasmessa ufficialmente ai rappresentanti delle forze politiche presenti alla Camera dei deputati". Lo fa sapere con una nota il rappresentante della SSk in Consiglio regionale, Igor Gabrovec.

"Continua così il nostro pressing politico a 360 gradi, con una proposta concreta - scrive Gabrovec -, redatta con il prezioso aiuto di esperti giuridici in materia costituzionale ed elettorale da Aosta a Bolzano. Il nostro obiettivo è quindi stimolare la ricerca di una soluzione praticabile e che possa godere del sostegno trasversale dei partiti politici oggi chiamati a riscrivere le regole del gioco".

"Riteniamo possa essere prezioso anche il sostegno delle istituzioni della Repubblica di Slovenia che si sono già rivelate fondamentali nell'ottenimento di tanti importanti risultati, ultimo tra questi la restituzione del Narodni dom a Trieste. La nostra proposta è certamente perfettibile - chiosa il consigliere -, se vi è la volontà politica le soluzioni diventano soltanto una questione di ingegneria legislativa".