'Garantire un pasto caldo ai lavoratori'

Emanuele Zanon, Consigliere regionale di “Regione Futura”, si appella al Governo affinché sia concessa una deroga per garantire un pasto caldo anche in zona arancione ai lavoratori fuori sede.

“Sembra di tornare indietro nel tempo all’epoca della gavetta di latta", commenta Zanon. “L’emergenza pandemica e il collocamento del Friuli Venezia Giulia in fascia arancione hanno determinato la chiusura dei punti di ristoro (trattorie, bar, ristoranti) che garantivano un pasto caldo a migliaia di lavoratori, soprattutto a quelli che, non operando nello stesso luogo in modo continuativo, non possono sottoscrivere o beneficiare dei contratti mensa o catering".

“Siamo in pieno inverno e il clima quest’anno è particolarmente rigido - aggiunge Zanon - ma ogni giorno moltissimi lavoratori, in particolare quelli del settore edile, sono costretti a consumare il pasto al freddo e non sempre gli esercizi che offrono cibo da asporto sono a portata di mano, basti pensare a coloro che operano in montagna e nelle aree periferiche del Friuli Venezia Giulia".

Il Consigliere Zanon si appella al Governo: “Perché in tempi celeri risolva questo problema. I nostri ristoratori sono in grado di garantire il rispetto delle norme anti Covid-19. Offrire un luogo e un pasto caldo ad artigiani, tecnici ed operai è da considerarsi un servizio di prima necessità. In piena emergenza sanitaria, costringere i lavoratori a mangiare all’addiaccio, oltre ad essere un problema che mina la dignità del lavoro potrebbe generare nuove patologie".