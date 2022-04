'Gas, il ministro Cingolani riferisca al Parlamento'

"Alla luce degli ultimi sviluppi relativi all'approvvigionamento di gas e dell'appello ad aprire un confronto parlamentare lanciato dal ministro Cingolani il 23 febbraio scorso credo sia utile che il ministro venga in aula per riferire sugli scenari presenti e futuri", scrive in una nota il deputato di Forza Italia Roberto Novelli.

"Mettendo in fila gli elementi emerge che: abbiamo bisogno di 29 miliardi di metri cubi di gas; dobbiamo diversificare le fonti, sostituendo la Russia con altri Paesi non proprio stabili; dobbiamo potenziare le rinnovabili, ma ci vorranno anni; il rigassificatore mobile sarà attivo dal primo semestre 2023. Nel frattempo abbiamo pozzi che potremmo riattivare in qualche mese, ma che non possono essere utilizzati perché mancano le autorizzazioni. Il Governo ha fatto molto e molto ha in cantiere, ma proprio in ragione dell'invito rivolto al Parlamento dal ministro Cingolani, un aggiornamento da parte del titolare del MITE credo sia utile", conclude Novelli.