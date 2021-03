'Gelmini in Fvg, segnale di attenzione'

“Siamo orgogliosi che la ministra abbia compiuto la sua prima visita istituzionale alle Regioni nel Friuli Venezia Giulia. Un segnale d’ascolto concreto che avvicina la nostra Regione autonoma e le sue molteplici istanze a Roma come mai sino a oggi”. Lo affermano i consiglieri regionali del gruppo Forza Italia Giuseppe Nicoli, Piero Mauro Zanin e Mara Piccin, dopo l’incontro con Gelmini.

“Grazie al filo diretto con la ministra – sottolineano i forzisti – siamo certi che l’attenzione per le istanze collegate alla Specialità del Friuli Venezia Giulia sarà mantenuta alta. In particolare, Forza Italia e la ministra Gelmini lavoreranno per tematiche quali infrastrutture, fiscalità, enti territoriali, sicurezza e regionalizzazione dell’ufficio scolastico, oltre ovviamente per il superamento dell’emergenza sanitaria che continua ad attanagliare le nostre imprese, i nostri lavoratori e la società tutta”.