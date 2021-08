'Giorgetti si confronti anche con le situazioni di crisi'

“Al ministro Giorgetti rivolgiamo un accorato appello a che questa sua visita sia anche l'occasione per confrontarsi con le situazioni di crisi più volte segnalate anche dalle organizzazioni sindacali, che chiedono un impegno diretto e tempestivo. Auspichiamo inoltre che la conferma secca di un altro polo siderurgico a Trieste sarà condivisa con i territori e con i cittadini che dovranno conviverci: le Noghere non meritano meno attenzione ambientale di Servola”. Lo afferma la presidente del gruppo Pd alla Camera in merito alle dichiarazioni del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, rese durante la sua visita nel Friuli Venezia Giulia.

“La manifattura è un asset che ha fatto crescere il Friuli Venezia Giulia e – aggiunge Serracchiani - confido che Giorgetti contribuirà a rafforzare uno dei pilastri della nostra economia, incentivando gli impegni nella transizione ambientale e digitale, favorendo l'industria 4.0 con la parallela riforma del sistema di formazione e riqualificazione dei lavoratori”.

Per la capogruppo dem “è un bene che il ministro Giorgetti prenda contatto con realtà d'eccellenza come Area Science Park, nelle quali i governi di centrosinistra a livello regionale e nazionale hanno creduto e che hanno accompagnato nella crescita e sviluppo, con intese d'avanguardia e investimenti pubblici”.