'Giornata del rifugiato, orrore lungo la rotta balcanica'

"Oggi, Giornata mondiale del rifugiato, esprimo con dolore l'orrore per la tremenda violenza che viene documentata lungo la rotta balcanica, in particolare al confine tra Croazia e Bosnia. Violenza ancora visibile sul corpo di coloro che riescono a raggiungere la nostra regione. E mi chiedo se sia morale operare i respingimenti, da parte delle nostre forze dell'ordine, al confine della Slovenia. Questi respingimenti, con un effetto domino sono infatti una delle cause di tali drammi lungo questa rotta".

Lo scrive in una nota Furio Honsell, consigliere regionale di Open Sinistra FVG, riferendosi alla Giornata mondiale del rifugiato istituita il 4 dicembre 2000 dall'Assemblea generale delle Nazioni unite per celebrare il 50esimo anniversario della Convenzione del 1951, relativa allo status dei rifugiati.

"Mi chiedo fino a quando i nostri parlamentari, i nostri Governi regionale e nazionale e gli altri Governi europei - riflette Honsell - vogliono fare gli spettatori di questa tragedia del XXI secolo".