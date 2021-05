'Giornata dell'Europa, il destino passa dal sostegno reciproco'

"Valorizzare le potenzialità dei piccoli centri, delle città, delle Regioni e di tutte le comunità per alleggerire l'Unione europea e i suoi enti locali da una pressione senza precedenti sotto i profili sociale, economico, ambientale e finanziario. Solo in questo modo potremo reagire davanti agli impatti legati alla pandemia da Covid-19, cercando di sviluppare quel processo di transizione verso un'economia verde e resiliente basata anche sull'utilizzo di mezzi di produzione e di consumo più circolari, sostenibili e digitali".

Lo sottolinea il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, in occasione dell'odierna Giornata dell'Europa che vuole celebrare un processo di unione federale sostanzialmente avviato fin dal piano di cooperazione economica ideato da Jean Monnet e presentato a Parigi il 9 maggio 1950 da Robert Schuman.

Non a caso, proprio oggi a Strasburgo ha preso il via, nella sede del Parlamento europeo, la Conferenza sul futuro dell'Ue con l'auspicio di lavorare per un'Europa più democratica e attenta alle comunità locali, ribadendo la necessità di una partecipazione degli Enti locali alla gestione dei fondi per la ripartenza e la costruzione della nuova Europa post-pandemia. Lo stesso Zanin, in tal senso, evidenzia alcune priorità operative "come il rilancio della manifattura locale, il contrasto alla denatalità e nuovi modelli di insediamento territoriale per creare nuove opportunità di lavoro, facendo ripartire l'ascensore sociale".

"Sono molteplici le sfide da affrontare per rafforzare la solidarietà europea - aggiunge ancora Zanin - ed è più che mai necessario che l'Europa stessa ascolti e tragga insegnamento dalla crisi, rispondendo alle preoccupazioni e alle ambizioni dei cittadini".

"Un continente che guarda al domani deve essere in grado di lottare contro i cambiamenti climatici e le sfide ambientali, attraverso il rafforzamento dei processi democratici che, tra i vari aspetti, significa anche legiferare meglio", conclude il presidente del Cr Fvg, impegnato in ambito europeo in qualità di vicepresidente del Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni Europee (Calre) e della Commissione Cittadinanza, governance, affari costituzionali ed esterni (Civex) del Comitato Europeo delle Regioni (CdR).