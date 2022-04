“Approvata definitivamente la proposta della Lega per l'istituzione della Giornata nazionale della memoria degli Alpini, un'ottima notizia per rendere onore e non dimenticare mai chi ha sacrificato la vita per il nostro Paese", dichiara in una nota l’europarlamentare e coordinatore regionale Lega Fvg Marco Dreosto.

"Le penne nere hanno dato tanto a queste terre. In particolare tutto gli alpini che dal Grappa al Carso hanno combattuto per il tricolore durante la prima guerra mondiale e la gloriosa Brigata Julia, medaglia d’oro al valore civile per aver aiutato il Friuli e la Carnia a rialzarsi dopo il terremoto del 1976. Illustri corregionali hanno servito il corpo degli alpini in maniera valorosa. Molti altri sono caduti ed è per loro che questa giornata servirà: per commemorare i loro sacrifici e ricordare le loro gesta. Grazie alla Lega - che non vuole dimenticare chi ha servito la Patria - potremmo festeggiare l’istituzione di questa giornata all’adunata degli alpini a Udine nel 2023", conclude Dreosto.