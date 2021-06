'Giù le mani dalla pesca a strascico nell'Adriatico'

"Giù le mani dalla pesca a strascico in Mare Adriatico: non serve limitarla ma va favorita e sostenuta l'innovazione tecnologica". È questo il messaggio che lancia il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, dopo che la Commissione europea ha annunciato misure restrittive motivate dall'esigenza di combattere il degrado dell'ecosistema marino.

"Non è così che si può ripopolare il nostro Adriatico - evidenzia Zanin - in quanto come risultato primario si otterrebbe una grave crisi per i pescatori e, di conseguenza, per l'intera filiera del pesce che arriva fino al consumatore finale. La grande richiesta che sta giungendo dal mercato - aggiunge - si tradurrebbe in ricerca su piazze estere da dove, in alcuni casi, potrebbero giungere prodotti meno certificati e controllati anche dal punto di vista sanitario".

"La soluzione più sostenibile e prospettica - sostiene in conclusione il presidente dell'Assemblea Fvg - è quella di premiare e valorizzare le pratiche innovative con l'obiettivo di salvaguardare l'ecosistema senza per questo danneggiare una filiera molto importante anche per il Friuli Venezia Giulia".