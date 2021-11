'Giustizia, avanti con il referendum'

"In qualità di delegato del Consiglio regionale, oggi ho sottoscritto le risposte alle osservazioni fatte dalla Cassazione per l'ammissibilità dei quesiti referendari sulla Giustizia". Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale Diego Bernardis (Lega), che aggiunge: "Si tratta di un atto dovuto e che dà completamento al percorso avviato all'unisono con la raccolta di oltre 4 milioni di firme e le richieste dei Consigli regionali di Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Basilicata, Liguria, Piemonte, Sardegna, Umbria e Sicilia".

"La grandissima partecipazione dei cittadini, così come la mobilitazione di decine di parlamentari, consiglieri regionali e attivisti in tutta Italia - prosegue la nota della Lega - è la prova che il tema della Giustizia è di grande attualità e molto sentito dall'opinione pubblica".

"Un sentito ringraziamento - conclude Bernardis - lo rivolgo al senatore Roberto Calderoli per l'opera di coordinamento che in questi mesi ha assunto affinché la proposta di referendum potesse andare a buon fine".