'Gli Home Restaurant non sono esercizi pubblici'

"Questo non è solo un diritto di replica ma anche una lezione di sharing economy". Così Gaetano Campolo, ceo di Home Restaurant Hotel srl si rivolge all'assessore Sergio Emidio Bini "che, rilanciando la disciplina sul commercio, inserisce gli Home Restaurant, che sono esercizi privati e niente al momento hanno a che vedere con i comuni o con codici Ateco della ristorazione classica".

"Esiste la ddl Home Restaurant del 2017 votata alla Camera ma arenatasi al Senato grazie alla nostra denuncia all'Antitrust, in quanto limitatoria e discriminatoria, per questo nel 2019 il Ministero dell'Interno con Matteo Salvini Ministro su nostra richiesta ha rilasciato un parere valido in tutta Italia in assenza di legge nazionale che determini un Codice Ateco in cui chi svolge Home Restaurant deve inviare una comunicazione in Questura indicando i tre giorni di apertura e ogni Questura deve prevedere il registro per

Home Restaurant precisamente l'ufficio licenze".

"Continuare a diffondere messaggi in cui si colloca il settore Home Restaurant come esercizio pubblico o peggio commerciale vuol dire creare seri danni al settore a chi come Home Restaurant Hotel srl marchio Brevettato al Mise dal 2016 svolge questo in piena regola. Le domande sorgono spontanee: l'assessore conosce il settore Home Restaurant e le indicazioni della UE in materia? Conosce il Bollettino Antitrust del 30 Marzo 2017 del professore Pitruzzella?", prosegue la nota.

"A nome di oltre 700 Home Restaurant regolarmente operativi - conclude Gaetano Campolo - invito il Presidente Giorgia Meloni e i suoi Ministri ad attenzionare il settore, creando un tavolo tecnico magari con le Regioni così da elaborare una Legge per un settore tanto voluto dalla Unione Europea quanto combattuto in Italia dalle Lobby e da

politici disinformati".