'Gonars, di censurabile c'è solo l'inerzia del Governo'

"Un sindaco di una piccola cittadina si ritrova in perfetta solitudine a dover gestire un afflusso incontrollato e continuo di migranti e il Pd del Friuli Venezia Giulia, per bocca della deputata Debora Serracchiani, pensa bene non di sollecitare il Governo di cui fa parte a intervenire per trovare una soluzione, ma di presentare un’interrogazione contro il sindaco stesso, reo di aver tenuto una condotta censurabile", scrive in una nota il deputato di Forza Italia Roberto Novelli.

"Censurabile non è Ivan Boemo, primo cittadino di Gonars, ma chi nel Governo e nella maggioranza che lo sostiene continua ad annunciare misure e interventi senza dare seguito alle promesse. L’azione di Boemo, certamente forte ma portata avanti a tutela di tutta la comunità di Gonars, è giunta dopo ripetuti appelli rimasti inascoltati: un’azione di protesta che peraltro non dovrebbe trovare condanna in chi è cresciuto politicamente a sinistra. Evidentemente il Pd è sempre più lontano dalle esigenze dei cittadini e dei sindaci", conclude Novelli.