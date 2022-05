'Gorizia diventi un laboratorio internazionale di pace'

"Gorizia e Nova Gorica laboratorio internazionale di pace". Questo è uno dei principali obiettivi che la candidata sindaca del centrosinistra Laura Fasiolo si prefigge di raggiungere nel caso in cui i cittadini la eleggano alla guida dell’amministrazione cittadina. La proposta, più volte delineata e approfondita anche negli scorsi anni, verte sulla trasformazione delle due città "in un luogo di elaborazione e avvio delle trattative di pace per popoli in conflitto creando qui le condizioni di addestramento e formazione dei corpi civili europei di pace".

"Nel primo caso, le delegazioni dei Paesi belligeranti potrebbero trovare ottime strutture di accoglienza e un Conference Center studiato apposta per favorire le relazioni diplomatiche fra le persone e gli Stati", commenta la candidata Fasiolo. "In secondo luogo, le Università e gli Istituti di ricerca internazionali potrebbero fornire il supporto scientifico alla formazione dei giovani, provenienti da tutto il mondo sotto l’egida dell’Unione europea, che vogliono prepararsi a esser costruttori di pace intervenendo senza armi ma con la forza della diplomazia in zone di conflitto".

Per accoglierli, sempre secondo l’ex senatrice "potrebbe essere ristrutturata una delle troppe strutture militari ormai dismesse e in rovina che deturpano molte zone della città. Diventerebbe un vero e proprio campus universitario dove gli studiosi, oltre a prepararsi teoricamente, potrebbero già sperimentare relazioni di pace fra loro e con le cittadine e i cittadini che vivono su questa terra di confine. E’ evidente il prestigio ma anche l’indotto che deriverebbero a Gorizia e Nova Gorica dalla realizzazione di questo grande obiettivo".